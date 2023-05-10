Песков: Запад не показал должную реакцию на слова Буданова об «убийстве русских»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Кремле зафиксировали, что от Запада не последовало реакции на слова главы украинской военной разведки Кирилла Буданова об убийстве русских. Об этом в среду, 10 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы не слышали никакой реакции из европейских столиц, если я не ошибаюсь. Мы слышали ответ представителя госдепартамента США на соответствующий вопрос одного из журналистов, где слово «осуждение» не прозвучало, но по крайней мере было сказано, что не одобряют, — сказал он.

Однако такая формулировка не соответствует, по мнению Кремля, чудовищности заявления Буданова, передает ТАСС.

Недавно Песков заявил, что слова Буданова про убийства русских являются чудовищными. По его словам, такое заявление является доказательством того, что киевский режим не просто спонсор, но и организатор террористической активности.

Ночью 8 мая Буданов заявил, что Киев не прекратит свои операции против россиян по всему миру, как делал раньше. Он ответил на вопрос журналиста о причастности украинского правительства к убийству российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Тогда Вашингтон признал, что за терактом, в котором погибла Дугина, стоит Киев.