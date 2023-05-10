Сенатор Инна Святенко: Модернизацию молочных кухонь оценили многие московские семьи

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В Москве развиваются механизмы помощи семьям и детям. Модернизация молочных кухонь стала весомой мерой поддержки для родителей. Об этом в среду, 10 мая, сообщила сенатор РФ — представитель Московской городской думы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.

По ее словам, комплекс мер, которые работают на поддержку института семьи, родительства, создание условий для полноценного роста и развития ребенка, позволяют демографической политике России и столицы показывать результаты.

— Одним из таких решений стало совершенствование работы молочных кухонь в Москве. Бесплатное питание для малышей и раньше было привычным элементом поддержки семьи. Город постоянно работал над тем, чтобы на молочно-раздаточных пунктах была продукция хорошего качества, разнообразная, рассчитанная на нужды детей с особыми потребностями, — рассказала Святенко.

Поставки на молочные кухни Москвы ведутся с производств, которые заключили офсетные контракты. Система обеспечения продуктами получила существенные изменения и усовершенствования. Так, молочно-раздаточные пункты столицы начали ремонтировать в 2022 году, за это время работы были проведены на 21 объекте, а на других продолжаются.

Святенко отметила, что процедура оформления также претерпела изменения. Теперь заявление на получение продуктового набора выдается онлайн на портале mos.ru, где также можно выбрать удобный пункт и график получения продуктов.

Сенатор добавила, что в 2022 году изменилась тенденция на возраст рождения первого ребенка. Так, если до этого чаще всего жительницы Москвы становились мамами в 29 лет, то в прошлом году этот показатель сместился к 27 годам. Это говорит о росте уверенности людей в планировании будущего, приводит слова Святенко агентство городских новостей «Москва».

По словам сенатора, в Москве реализуется комплекс мер семейной политики для поддержки и защиты материнства и детства. Святенко выразила мнение, что забота о ребенке начинается со здоровья будущей мамы, город обеспечивает как медпомощь высокого класса, так и подкрепляющие меры.