Системы жизнеобеспечения Москвы в период праздников работали в штатном режиме

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Все столичные системы жизнеобеспечения во время праздничных дней функционировали штатно. Об этом в среду, 10 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Одной из главных задач было обеспечение бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения, они отработали в эти дни штатно, без сбоев, — сказал он.

На дежурстве находились 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур округов.

Также в столице прошли пожарно-тактические учения по ликвидации возгорания в высотном здании. В ходе учений были задействованы свыше 350 человек и более 100 единиц специализированной техники, в том числе телескопические подъемники и установки пожаротушения.

Специалисты Комплекса городского хозяйства провели в воскресенье, 30 апреля, финальную в этом сезоне промывку дорог и тротуаров специальным шампунем. Промывка велась специальным средством, после чего дороги смывают обычной водой. Как уточняется, моющее средство является безопасным, оно не содержит кислот, щелочей и полностью разлагается в почве.