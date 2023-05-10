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«Аэрофлот» увеличит частоту рейсов из Москвы в Иркутск до 32 в неделю

Полина Пашкина
Город
«Аэрофлот» увеличит частоту рейсов из Москвы в Иркутск до 32 в неделю
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

С 1 июня 2023 года группа «Аэрофлот» увеличит число еженедельных рейсов из Москвы в Иркутск на летние месяцы. Вместо нынешних 25 вылетов авиакомпания будет совершать до 32 рейсов. Об этом в среду, 10 мая, сообщили в пресс-службе госкомпании.

Увеличится количество рейсов в Иркутск и из Санкт-Петербурга — с трех до семи. Их, как и из Красноярска, будет выполнять авиакомпания «Россия».

— За счет увеличения частоты выполнения рейсов жители и гости Иркутской области получат больше возможностей для комфортных прямых перелетов в пиковый сезон летних отпусков и школьных каникул, — говорится в сообщении.

Уточняется, что ежесуточное количество рейсов между Москвой и Иркутском по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям составит до четырех вылетов. По вторникам, четвергам и субботам количество полетов увеличится до трех, а с 3 июля — до четырех в день. Также на данном направлении продолжит выполнять ежедневные рейсы авиакомпания «Победа», передает официальный сайт группы «Аэрофлот».

В прошлом году против гражданской авиации России ввели санкции. Несмотря на это, перевозчики смогли адаптироваться к новым реалиям, а правительство разработало программу развития авиаотрасли на ближайшие семь лет. О настоящем и будущем российской пассажирской авиации — в материале «Вечерней Москвы».

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