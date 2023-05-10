Сергей Собянин: На майских праздниках в Москве поженились около 1100 пар

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Порядка 1100 пар связали себя узами брака в столице на майских праздниках. Самой популярной датой для свадьбы стало 5 мая из-за красивого сочетания цифр: в этот день образовалось около 400 новых семей. Об этом в среду, 10 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, многие молодожены выбрали для регистрации брака выездные локации, которые доступны жителям столицы в рамках проекта «Новые адреса счастья».

— Торжественные церемонии прошли в башнях «Око» и «Федерация» делового центра «Москва-Сити», на стадионе «Спартак», в усадьбах Муравьевых-Апостолов, Васильчиковых и других местах. В новом свадебном сезоне 2023 года впервые можно было пожениться на открытом воздухе с видом на панораму города и спортивный комплекс «Лужники» на Московской канатной дороге, — сообщил Сергей Собянин.

Пары, которые выбрали последний вариант для регистрации брака, после церемонии смогли прокатиться на фуникулере с фотографом и сделать снимки на память.

В период с мая по сентябрь текущего года запланированы бракосочетания уже 27 тысяч пар. Из них 26 процентов будут проводить церемонии на выездных площадках, добавил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Популярность выездных церемоний бракосочетания в столице в прошлом году выросла на 40 процентов. Благодаря проекту «Новые адреса счастья» влюбленные могут выбрать для свадебного торжества более 30 площадок.