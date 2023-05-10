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Приметы и советы

Певице Монеточке грозит штраф за нарушение правил деятельности иноагента

Евгений Жуков
Происшествия
Певице Монеточке грозит штраф за нарушение правил деятельности иноагента
Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Российской певице Елизавете Гырдымовой*, более известной под псевдонимом Монеточка, грозит штраф до 50 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом в среду, 10 мая, сообщили в Басманном суде Москвы, в который поступили соответствующие материалы.

По словам представителя суда, исполнительница не маркировала свои материалы должным образом и не указывала, что она признана в РФ иноагентом. Также в суде отметили, что указанная сумма штрафа является максимальным наказанием по данной статье для граждан, передает ТАСС.

Министерство юстиции Российской Федерации включило в реестр иноагентов певицу Елизавету Гырдымову 20 января текущего года. В своих социальных сетях артистка, не скрывая радости, кратко высказалась по этому поводу.

Однако уже на следующий день появилась информация, что Монеточка приняла решение избавиться от своей двухкомнатной квартиры в Москве. Гырдымова вместе с супругом, композитором Виктором Исаевым, покинула страну после начала российской спецоперации на Украине.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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