Генконсульства Германии прекратят прием заявлений россиян на визы в городах России

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С 1 июня 2023 года визовые отделы генеральных консульств Германии в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске прекратят прием заявлений на выдачу визы. Все документы будут обрабатываться только в посольстве ФРГ в Москве. Об этом в среду, 10 мая, сообщили в пресс-службе представительства Германии в России.

Прием заявлений в указанных отделах генеральных консульств будет закончен 31 мая. Визовые центры VisaMetric в городах продолжат работать, однако документы в них будут обрабатываться дольше, так как их будут пересылать почтой из региона в регион.

— Вы больше не сможете записаться на прием напрямую в визовом отделе или визовом центре VisaMetric. Вам будет необходимо внести себя в список ожидания через систему бронирования посольства. После этого посольство произведет запись на прием для подачи заявления в хронологическом порядке, — говорится в сообщении на сайте представительства Германии в России.

В начале мая Министерство иностранных дел ФРГ сообщило о возвращении в Берлин из России части сотрудников немецких диппредставительств. В свою очередь российское правительство попросило покинуть страну аналогичное количество сотрудников германских миссий.