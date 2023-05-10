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Путин поручил рассмотреть вопрос о создании с Китаем сухопутного зернового коридора

Евгений Силаев
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Путин поручил рассмотреть вопрос о создании с Китаем сухопутного зернового коридора
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос о заключении с Китаем соглашения по проекту «Новый сухопутный зерновой коридор». Соответствующее поручение появилось в среду, 10 мая, на сайте Кремля.

— Рассмотреть вопрос о заключении межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой по проекту «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай» в целях увеличения объемов производства зерна на территориях Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также объемов его экспорта на рынок Китайской Народной Республики, — говорится в тексте поручения.

Выполнить задачу необходимо до 1 октября 2023 года. Подписание договора должно пройти в рамках мер, направленных на ускорение темпов реализации проектов на Дальнем Востоке, говорится на сайте Кремля.

Китайские дипломаты часто делают неоднозначные и даже противоречивые заявления в отношении России. Из-за этого понять, какую именно позицию занимает Пекин, довольно сложно. И все же для нашей страны Китай — союзник или осторожный партнер? На этот вопрос в беседе с «Вечерней Москвой» ответил научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

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