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YLE: В Финляндии продают остров с военными укреплениями у границы с Россией

Евгений Жуков
В мире
YLE: В Финляндии продают остров с военными укреплениями у границы с Россией
Фото: Pixabay

Небольшой остров Ранкки в юго-восточной части Финляндии, находящийся у границы с РФ и имеющий военные укрепления, выставили на продажу за 7,9 миллиона евро. Об этом в среду, 10 мая, сообщило издание YLE.

— Продается бывший военный остров у границы с Россией. Запрашиваемая цена составила почти восемь миллионов евро, — говорится в материале.

Нынешний владелец территории, Исмо Рятю, приобрел остров восемь лет назад всего за 700 тысяч евро. При этом мужчина абсолютно уверен в успешной продаже Ранкки к концу текущего года.

По его словам, в этот остров было вложено не мало сил и средств. Сейчас на нем находится сто зонированых земельных участков, каждый из которых имеет геотермальное отопление, передает РИА Новости.

Ранкки находился под управлением Сил обороны республики до 2015 года. Финляндия сегодня является одним из мировых лидеров по количеству имеющихся островов, в стране их более 180 тысяч. Многие из них находятся в частной собственности.

В конце февраля этого года Финляндия приступила к строительству заграждения на государственной границе с Россией около перехода Иматра — Светогорск.

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