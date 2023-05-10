«Останется у разбитого корыта»: SHAMAN предрекли крах былой популярности

Фото: Динара Кафискина / Вечерняя Москва

Певица Ольга Кормухина уверена, что артисту Ярославу Дронову, более известному под псевдонимом SHAMAN, придется дорого заплатить за нынешнюю популярность. Знаменитый певец, по ее мнению, может остаться ни с чем.

Певица призналась, что знакома с Дроновым с 2015 года. При этом, как отметила Комухина, она не учила коллегу петь.

По ее словам, поклонники убивают в SHAMAN того артиста, которым он был задуман. Они вместе с продюсерами используют музыканта и учат его избегать проблем, а не решать их.

— Рано или поздно Ярослав останется у разбитого корыта. У меня душа за это болит. Это я его люблю, а вы все его не любите. Считаю себя в ответе за него. Почему-то он боялся заходить ко мне в гримерку, хотя мы столько раз встречались. Потому что он понимает, что не прав, — заявила Кормухина в эфире шоу «Абзац и Ыыху с ним» на YouTube.

Недавно SHAMAN посетил Музей Победы в Москве, осмотрел экспозицию и разместил портрет своего прадеда Михаила Селедкина, который пережил блокаду Ленинграда, на «Стене Памяти». В День Победы SHAMAN выступил в Екатеринбурге.

SHAMAN рассказал об истории появления своего псевдонима. Артист признался, что его сценическое имя появилось из комментариев.