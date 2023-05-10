Суд в Бразилии потребовал от Telegram удалить пост с критикой закона о фейковых новостях

Фото: Pexels / Sora Shimazaki

Федеральный верховный суд Бразилии потребовал от руководства мессенджера Telegram удалить сообщения с критикой закона о фейковых новостях. Об этом в среду, 10 мая, сообщил местный портал G1.

По имеющимся данным, причиной недовольства стала публикация в официальном аккаунте бразильского подразделения Telegram. В нем содержится критика законопроекта о фейковых новостях.

Своим решением бразильский суд обязал руководство мессенджера удалить сообщение. В противном случае его могут заблокировать на 72 часа на территории страны. Кроме того, за каждый час просрочки будет начисляться штраф в размере 500 тысяч реалов (около 100 тысяч долларов), пишет издание.

В конце апреля суд постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории Бразилии из-за неполноты предоставленных полиции данных о деятельности неонацистских групп на территории страны. Кроме того, на мессенджер наложили штраф в размере одного миллиона реалов (около 200 тысяч долларов) в день.