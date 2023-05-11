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The Spectator: Украина вскоре может лишиться ключевого союзника в Европе

Евгений Белоусов
В мире
The Spectator: Украина вскоре может лишиться ключевого союзника в Европе
Фото: vue.gov.ua

Совсем скоро Украина рискует лишиться своего ключевого союзника в Европе. Все дело в политическом кризисе, разгоревшемся в Словакии, утверждает обозревать британского журнала The Spectator Уильям Наттрасс.

— В опросах лидирует Левая популистская Социал-демократическая партия SMER, возглавляемая бывшим премьер-министром Робертом Фицо, самым неоднозначным политиком Словакии и яростным критиком политики Запада в отношении конфликта на Украине, — заявил он.

По словам Наттрасса, Словакия — это важный транзитный и ремонтный узел для поставок западной военной техники на Украину. Приход к власти Фицо, скорее всего, означает для Киева потерю такого мощного союзника, который также немалым влиянием в ЕС по вопросу украинского сельскохозяйственного кризиса, пишет обозреватель.

15 апреля кабмин Польши наделил глав профильных ведомств полномочиями, позволяющими ввести запрет на импорт украинского зерна. Эта мера позволит стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке и поддержать польских фермеров.

Соседние страны Украины в Восточной Европе дорого платят за содействие ее сельскохозяйственному экспорту, написало французское издание Le Figaro. Так, фермер из Польши Марцин Мисяк рассказал, что поставляемое оттуда зерно не идет на международные рынки или в Африку, «как обещали политики», а остается в стране.

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