Пять человек утонули в упавшей в пруд машине в Красноярском крае

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

Машина с пятью людьми утонула в пруду в Красноярском крае, водитель и все четыре пассажира погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

— По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре пассажира и водитель, среди которых три женщины и двое мужчин. В настоящее время личности погибших устанавливаются, — говорится в сообщении.

На дороге возле пруда также были обнаружены следы заноса, из-за которого автомобиль и мог попасть в пруд. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства трагедии.

29 апреля на трассе М-3 водитель грузовика с прицепом ехал на точку, где его автомобиль должны были загрузить. В какой-то момент он отвлекся от дороги и врезался в четыре машины. После столкновения начался пожар. Он попал на видео. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей в возрасте семи и десяти лет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Ход и результаты расследования контролирует прокуратура Московской области.