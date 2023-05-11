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Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ расчетом миномета

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ расчетом миномета
Фото: Минобороны РФ

Российские военные группировки «Восток» уничтожили пункт временной дислокации украинской армии в районе населенного пункта Великая Новоселка. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

— В районе Великой Новоселки расчетом самоходного миномета «Тюльпан» уничтожен пункт временной дислокации ВСУ, — заявил он.

Гордеев также сообщил об уничтожении военными группировки при поддержке артиллерии украинской разведгруппы, передает ТАСС.

Российские истребители группировки войск «Южная» ранее уничтожили сосредоточение резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ у Авдеевки. Также артиллерия группировки поразила артиллерийский расчет противника и 120-миллиметровую гаубицу Д-30.

Помимо этого, средства противовоздушной обороны России сбили три самолета украинской армии. Так, два украинских истребителя МиГ-29 сбиты в районах населенных пунктов Ульяновка ДНР и Миролюбовка Херсонской области.

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