Назван самый популярный мессенджер у молодежи

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Telegram стал самым популярным сервисом у россиян от 12 до 24 лет. Об этом говорится в отчете исследовательской компании Mediascope.

Охват мессенджера (69 процентов) сопоставим только с соцсетью «ВКонтакте» и оказался больше, чем у других популярных площадок — YouTube (65 процентов), WhatsApp* (охват 65 процентов) и «Яндекса» (64 процентов).

Как сообщает РБК, только в этой возрастной группе Telegram опережает WhatsApp.

В WhatsApp впервые за последние несколько лет сменился интерфейс приложения. На изменения обратили внимание некоторые пользователи бета-версии WhatsApp под номером 2.23.8.4 на Android.

Некоторые СМИ ранее сообщили, что в России хотят ввести процедуру анализа работы каналов в мессенджере Telegram и при необходимости вводить для них регулирования. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов считает, что это решение будет неправильным и непонятным.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.