«Шанс для Байдена»: Володин отреагировал на решения суда по делу Трампа

Фото: Пресс-служба Госдумы

Суд в США признал виновным бывшего президента США Дональда Трампа по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что такое решение принято из-за политической обстановки в Америке.

— Политтехнологам Байдена (президент США — прим. «ВМ») важно, чтобы от республиканской партии на выборы президента пошел именно Трамп. Его высокий антирейтинг — шанс для Байдена. Другого кандидата от республиканцев «сонный Джо», по их мнению, победить не сможет, — сказал он.

Парламентарий назвал президентскую избирательную кампанию в США «цирком». Володин в своем Telegram-канале заверил, что действия против Трампа направлены для сохранения власти в руках Байдена.

Теперь 45-й американский президент должен выплатить Кэрролл два миллиона долларов в качестве компенсации для возмещения ущерба за домогательства и три миллиона долларов за клевету и репутационный ущерб. В общей сложности сумма исковых выплат достигла почти пяти миллионов

Какие у Трампа и Байдена шансы на победу в президентских выборах в США — в материале «Вечерней Москвы».