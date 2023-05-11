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Новая подъездная дорога появилась для садовых товариществ «Богдановка» и «Простоквашино» в Подмосковье. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

— Протяженность дороги составляет почти полтора километра. Ширина ее шесть метров, она оборудована освещением, тротуарами, разворотной площадкой, — отметил он.

По его словам, садовые товарищества расположены рядом с деревней Богдановкой, где проживает более 660 садоводов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также на новом Внуковском шоссе в ТиНАО появились два подземных пешеходных перехода. В переходах установлено освещение с автоматической системой управления, а также системы вентиляции и отопления. Для маломобильных граждан оборудовали пандусы.

В ТиНАО за последние 11 лет построили более 360 километров дорог. Речь идет о 50 объектах дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе пяти путепроводах через железные дороги и 37 мостах. До конца года планируется открыть движение по дороге Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево.