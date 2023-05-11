Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Новая подъездная дорога появилась для садовых товариществ «Богдановка» и «Простоквашино»

Лейла Алиева
Город
Новая подъездная дорога появилась для садовых товариществ «Богдановка» и «Простоквашино»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Новая подъездная дорога появилась для садовых товариществ «Богдановка» и «Простоквашино» в Подмосковье. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

— Протяженность дороги составляет почти полтора километра. Ширина ее шесть метров, она оборудована освещением, тротуарами, разворотной площадкой, — отметил он.

По его словам, садовые товарищества расположены рядом с деревней Богдановкой, где проживает более 660 садоводов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также на новом Внуковском шоссе в ТиНАО появились два подземных пешеходных перехода. В переходах установлено освещение с автоматической системой управления, а также системы вентиляции и отопления. Для маломобильных граждан оборудовали пандусы.

В ТиНАО за последние 11 лет построили более 360 километров дорог. Речь идет о 50 объектах дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе пяти путепроводах через железные дороги и 37 мостах. До конца года планируется открыть движение по дороге Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево.

Подмосковье СНТ Москва Дороги
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Стахий Колотвин
Стахий Колотвин

Заступница на небесах: какой была блаженная Матрона Московская

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стол, за которым усядутся все

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Раны войны затягиваются очень долго

Максим Мигунов
Максим Мигунов

Как потеплеет — едем на Кавказ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев

Пресса не утратила своего значения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Все мнения
О проекте