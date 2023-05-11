Услуги специалистов органов опеки теперь доступны в офисах «Мои документы» и семейных центрах

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В столичных семейных центрах и в офисах «Мои документы» теперь можно получить услуги специалистов органов опеки. Об этом в четверг, 11 мая, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Полномочия по предоставлению двух наиболее востребованных услуг службы опеки, связанных с выдачей разрешения на сделки с имуществом и распоряжение деньгами на счетах несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан, мы перевели во флагманские центры госуслуг «Мои документы» и центр госуслуг поселения Сосенского, — рассказала она.

По всем остальным вопросам опеки и попечительства горожанам помогут в семейных центрах. За время, прошедшее с перевода услуг в центры госуслуг и семейные центры, ими воспользовались свыше двух тысяч москвичей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на сегодняшний день стандартом работы МФЦ стал искренний сервис со стороны сотрудников. Он заключается в углубленной помощи горожанам и выполнении большего числа задач.

Несколько лет назад сотрудникам МФЦ поставили задачу распространить сервис в другие городские службы. В первую очередь — в сферу здравоохранения.