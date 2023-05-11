Андрей Бочкарев рассказал о монтаже техоборудования на станции метро «Яхромская»

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Специалисты монтируют технологическое оборудование на станции «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Тягово-понизительная подстанция обеспечит работу всех инженерных систем «Яхромской». В рамках устройства подстанции на станции уже собран силовой щит, а также щиты освещения и питания, — сказал он.

По его словам, специалисты начнут соединение кабелей и проводников после сборки оборудования подстанции. В свою очередь генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что сейчас на станции метро «Яхромская» устраивают и другие инженерные системы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также специалисты приступили к облицовке путевых стен на платформенном участке станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии метро. Дизайн-проект платформенного участка предусматривает оформление, где будут чередоваться элементы темно-серого и медного оттенков.

Кроме того, специалисты протянут метро до Троицка через пять–шесть лет. Данная линия является самым протяженным радиусом Москвы, который пройдет от станции «ЗИЛ» до станции «Троицк» — это 40 километров и 17 станций.