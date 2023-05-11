Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Тело мужчины с признаками насилия обнаружили на Дмитровском шоссе

Лейла Алиева
Происшествия
Тело мужчины с признаками насилия обнаружили на Дмитровском шоссе
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва
Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

На Дмитровском шоссе на севере столицы обнаружили тело мужчины со следами насилия. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 11 мая.

— По данному факту Тимирязевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу СК РФ по Москве проводится доследственная проверка, — отметила она.

На данный момент сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего.

В конце апреля завернутое в ковер тело мужчины было обнаружено в квартире жилого дома на проспекте Маршала Жукова. Уточняется, что на найденном теле имеются признаки насильственной смерти. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Москва Смерть Следствие Северный административный округ (САО)
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Стахий Колотвин
Стахий Колотвин

Заступница на небесах: какой была блаженная Матрона Московская

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стол, за которым усядутся все

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Раны войны затягиваются очень долго

Максим Мигунов
Максим Мигунов

Как потеплеет — едем на Кавказ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев

Пресса не утратила своего значения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Все мнения
О проекте