Тело мужчины с признаками насилия обнаружили на Дмитровском шоссе

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

На Дмитровском шоссе на севере столицы обнаружили тело мужчины со следами насилия. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 11 мая.

— По данному факту Тимирязевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу СК РФ по Москве проводится доследственная проверка, — отметила она.

На данный момент сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего.

В конце апреля завернутое в ковер тело мужчины было обнаружено в квартире жилого дома на проспекте Маршала Жукова. Уточняется, что на найденном теле имеются признаки насильственной смерти. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».