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Возможное контрнаступление украинской армии в Запорожской области плохо завершится для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в четверг, 11 мая, заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

— Для Зеленского крайне велики ставки. Поражение в контрнаступлении боевиков ВСУ, вероятность которого крайне велика, плохо закончится для Зеленского, — сказал он.

По его мнению, западные политики обвинят в неудаче украинского лидера, передает РИА Новости.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если нынешнее контрнаступление будет неудачным, то будет следующее. Дипломат подчеркнул, что не стоит нынешнее контрнаступление рассматривать как последнее.

Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, заявил американский правозащитник Аджаму Барака. Так ли это на самом деле и как обстоят дела с контрнаступлением у украинской армии, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.