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Приметы и советы

Кардиолог Ерина рассказала о правилах для профилактики болезней сердца

Ирина Игнатенко
Общество
Кардиолог Ерина рассказала о правилах для профилактики болезней сердца
Фото: Pexels

Кардиолог Марина Ерина рассказала о простых, но важных правилах, которые помогут избежать болезней сердца и сосудов.

По словам специалиста, профилактика болезней сердца включает в себя прежде всего формирование здорового образа жизни. Необходимо соблюдать правильный рацион питания с низким содержанием животных жиров и легкоусвояемых углеводов. Необходимо следить за весом, не допускать резкого набора.

Также необходимы регулярная физическая активность и отказ от вредных привычек.

— Чем раньше сформируется такое поведение, тем меньше вероятность, что свой зрелый и пожилой возраст вы встретите с «букетом» сердечных заболеваний, — подчеркнула Ерина в комментарии «Невским новостям».

В свою очередь кардиолог Светлана Павличенко отметила, что чипсы, снеки, консервы и другая пища с высоким содержанием соли способны спровоцировать гипертонию и проблемы с сердцем. Поэтому такую пищу лучше исключить из рациона, передает Nation news.

Главным методом расчета риска сердечно-сосудистых заболеваний является шкала SCORE. Об этом сообщила профессор, заместитель генерального директора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» им. Е. И. Чазова Минздрава России Нана Погосова.

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