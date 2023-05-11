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Индонезия сделает обязательным наличие водительских прав у туристов для аренды мотоциклов на Бали

Лейла Алиева
В мире
Индонезия сделает обязательным наличие водительских прав у туристов для аренды мотоциклов на Бали
Фото: Unsplash

Туристы, которые хотят арендовать мотоциклы на Бали, должны иметь местные водительские права (SIM). Об этом в четверг, 11 мая, заявил глава транспортной службы индонезийского острова Самси Гунарта.

— Иностранцам все еще разрешается водить транспортные средства, такие как скутеры и мотоциклы, однако они должны иметь соответствующие водительские права. Это обязательно. Если они будут за рулем, не имея SIM, их ждут дисциплинарные меры, — пояснил он.

Глава транспортной службы отметил, что многие туристы берут в прокат мотоциклы, хотя до этого ни разу ими не управляли. При этом дата вступления в силу новых правил, а также детали получения прав пока неизвестны, пишет «Прайм».

Недавно губернатор Бали Вайан Костер предложил отказаться от массового туризма на остров на 100 лет. Такое решение связано с регулярными нарушениями и неуважением к местным традициям со стороны иностранных туристов.

В последнее время ряд государств начали ужесточать правила пребывания для российских граждан в стране: например, подобные меры ввели Индонезия и Таиланд. В будущем количество стран, присоединившихся к ограничениям, может увеличиться. Эксперт по туризму Николай Мельник объяснил «Вечерней Москве», почему это происходит.

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