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Приметы и советы

СК объявит в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест Путина

Лейла Алиева
Происшествия
СК объявит в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест Путина
Фото: СК РФ

Следственный комитет России в ближайшее время объявит в розыск председателя и трех судей Международного уголовного суда (МУС), выдавших ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Об этом в четверг, 11 мая, заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме.

— СК тогда очень быстро возбудил уголовное дело на председателя и трех судей, которые активно влияли на принятие этого решения. Мы скоро-скоро объявим в розыск, — приводит его слова РИА Новости.

МУС 17 марта выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе говорится, что они якобы могут быть причастны к «военным преступлениям».

Спустя три дня СК РФ возбудил уголовное дело в отношении прокуроров и судей МУС, причастных к выдаче ордеров на арест главы государства.

В начале апреля профильные комитеты Госдумы приступили к подготовке поправок, которые запретят в России деятельность МУС и международных органов, направленную против страны. Речь также идет о введении запрета на публичные призывы к исполнению решений указанных ведомств и сотрудничества с ними.

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