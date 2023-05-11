Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Несколько вооруженных злоумышленников разгромили кафе на востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Несколько вооруженных злоумышленников разгромили кафе на востоке Москвы
Фото: Пресс-центр МВД России
Москва, Вешняковская улица Карта всех событий

На востоке столицы группа вооруженных злоумышленников напала на сотрудников и посетителей бара и разгромила заведение. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в четверг, 11 мая.

По ее словам, инцидент произошел накануне ночью в заведении на Вешняковской улице. После полуночи в помещение ворвались вооруженные битами и ножами люди в масках. Они напали на персонал и посетителей, поломали мебель и прочее имущество, после чего скрылись.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали несколько нападавших недалеко от кафе. После этого правоохранители оперативно установили машины, на который скрылись соучастники преступления и задержали их на территории Новой Москвы и в Подольске.

Всех пойманных подозреваемых доставили в отдел полиции. У них изъяли биты, ножи и молоток.

Видео: Пресс-центр МВД России

— Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — резюмировала Волк.

Другой погром в общественном месте устроил обнаженный мужчина в центре Москвы. Он ворвался в храм, где начал вести себя непристойно, громко кричать и ломать мебель.

Восточный административный округ (ВАО) Ирина Волк Москва Полиция МВД
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Смерть с косой пришла за британской монархией

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Под дулом недоброй критики: почему многим зрителям не нравятся российские сериалы

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Стахий Колотвин
Стахий Колотвин

Заступница на небесах: какой была блаженная Матрона Московская

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Раны войны затягиваются очень долго

Максим Мигунов
Максим Мигунов

Как потеплеет — едем на Кавказ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Все мнения
О проекте