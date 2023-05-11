Несколько вооруженных злоумышленников разгромили кафе на востоке Москвы

Фото: Пресс-центр МВД России

Москва, Вешняковская улица Карта всех событий

На востоке столицы группа вооруженных злоумышленников напала на сотрудников и посетителей бара и разгромила заведение. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в четверг, 11 мая.

По ее словам, инцидент произошел накануне ночью в заведении на Вешняковской улице. После полуночи в помещение ворвались вооруженные битами и ножами люди в масках. Они напали на персонал и посетителей, поломали мебель и прочее имущество, после чего скрылись.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали несколько нападавших недалеко от кафе. После этого правоохранители оперативно установили машины, на который скрылись соучастники преступления и задержали их на территории Новой Москвы и в Подольске.

Всех пойманных подозреваемых доставили в отдел полиции. У них изъяли биты, ножи и молоток.

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— Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — резюмировала Волк.

Другой погром в общественном месте устроил обнаженный мужчина в центре Москвы. Он ворвался в храм, где начал вести себя непристойно, громко кричать и ломать мебель.