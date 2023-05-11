Фото: YouTube / Alexey Arestovych

Экс-советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович включен в перечень террористов. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает Росфинмониторинг.

— Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть. Физические лица. Арестович Алексей Николаевич, 03.08.1975 года рождения, город Цители-Цкаро Грузинской ССР, — говорится в материале.

Также актера Артура Смольянинова* внесли в перечень террористов и экстремистов.

В начале апреля Арестович заявил, что для избавления Украины от коррупции необходимо заменить нынешнего президента Владимира Зеленского. Украинскому лидеру, по словам Арестовича, так и не удалось справиться с коррупцией, хотя текущий конфликт мог бы быть хорошим поводом применить «экстраординарные меры» для решения проблемы.

Кроме того, Арестович рассказал, что перед Украиной встала новая угроза — потерять время и пойти по ложному пути развития. По его мнению, Украина может выбрать путь моноэтнической и закрытой страны, от этого и начнутся проблемы.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.