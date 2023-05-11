Людмила Гусева: Рост промышленного производства демонстрирует потенциал импортозамещения

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Столичная экономика сумела адаптироваться и показать хорошие темы импортозамещения. Об этом в четверг, 11 мая, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— Прошедший год показал, что наша промышленность имеет большой потенциал, наши предприятия способны производить качественную, конкурентоспособную продукцию, на которую есть спрос, — сказала она.

По результатам первого квартала 2023 года в столице рост промышленного производства составил почти шесть процентов, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что развитие научных исследований и разработок — одно из важных направлений для импортозамещения в столице. В частности, столичные власти выдают компаниям субсидии на компенсацию затрат на приобретение оборудования, а также гранты на оформление патентов и тестирование инновационной продукции.

По его словам, Москва и Россия достойно проходят испытания, связанные с международным давлением после начала спецоперации. Столичная промышленность продолжает развиваться, все главные городские программы реализуются.