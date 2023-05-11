Движение по набережным в центре Москве закроют утром 14 мая на время полумарафона

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Утром 14 мая будет закрыто движение для транспорта по центральным набережным на время проведения полумарафона. Об этом в четверг, 11 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Будет закрыт проезд для транспорта: с 6:30 — на улице Лужники; с 7:35 — на Фрунзенской набережной; с 8:00 — на улице Хамовнический Вал, на Пречистенской и Лужнецкой набережных; с 8:10 — на Кремлевской набережной; с 8:20 — на Москворецкой набережной.

Кроме того, с 8:30 будет перекрыто на Устьинской, Гончарной, Краснохолмской и Котельнической набережных; с 8:45 — в Новокрымском проезде, на улице Остоженке; с 8:50 — в Соймоновском проезде, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Напомним, что 13 и 14 мая состоится Московский полумарафон. При этом 13 мая участники пробегут пять километров, 14 мая — 21,1 километра. Летом 2023 года пройдет сразу три забега: 4 июня — «Красочный» (пять километров), 8 июля — «Ночной» (10 километров), 20 августа — полумарафон «Лужники».

В столице 21 мая состоится Московский весенний велофестиваль. Сбор любителей езды на велосипеде запланирован на 12:00. Его проведут на проспекте Академика Сахарова (со стороны Площади трех вокзалов). В 13:00 велоколонна отправится в путь.