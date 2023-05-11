Жители Санкт-Петербурга рассказали, чего больше всего не хватает им на даче

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В ходе опроса аналитики выяснили, чего больше всего не хватает жителям Петербурга на даче.

Так, 40 процентов респондентов сообщили, что хотели бы иметь бассейн на загородном участке, еще 22 процента мечтают об обустроенной бане. Еще 14 процентов респондентов отметили, что им не хватает беседки, а 8 процентов — садовой техники.

При этом 54 процента горожан считают, что на даче обязательно должен быть Интернет, передает газета «Петербургский дневник».

Среди опрошенных 60 процентов имеют собственные дачи. Половина опрошенных сообщили, что приезжают на дачу только летом, а 13 процентов живут на даче постоянно.

Ранее платформа «АвитоУслуги» выяснила, для каких целей жителям РФ нужна дача. Около 59 процентов хотят иметь на даче цветочные клумбы и сад, примерно столько же людей хотят иметь грядки с овощами, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Этой весной вступил в силу ряд законов, которые должен знать каждый дачник. «Вечерняя Москва» выяснила, что изменилось.