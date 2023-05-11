Курс евро на Мосбирже опустился ниже 83 рублей впервые с 3 апреля

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Курс евро впервые с 3 апреля 2023 года опустился ниже 83 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи в четверг, 11 мая.

К 10:15 по московскому времени евро стоил 82,94 рубля. В то же время курс доллара снизился до 75,82 рубля, следует из данных биржи.

До конца текущего года российская валюта будет постепенно ослабевать, на это есть несколько причин, рассказал инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин. Эксперт напомнил, что рубль — сырьевая валюта, поэтому на нее оказывают влияние колебания стоимости нефти. В связи с этим до конца года рубль продолжит плавное ослабление.

Непрерывное ослабление российской валюты идет уже несколько недель. О нижней точке нынешнего обвала рубля и о том, что делать желающим продать доллары и евро, «Вечерней Москве» рассказал финансовый аналитик, трейдер Дмитрий Голубовский.

ЦБ в начале марта продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2023 года. Кроме того, сохраняется ограничение для тех, кто открыл валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года.