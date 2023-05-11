Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств налета на кафе на востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств налета на кафе на востоке Москвы
Фото: Пресс-служба Госдумы
Москва, Вешняковская улица Карта всех событий

Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств налета на кафе на Вешняковской улице, который совершила группа вооруженных молодых людей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 11 мая.

По ее словам, по факту произошедшего проводится проверка, ход и результаты которой контролируются ведомством. Также в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов в качестве оружия».

Преступление, о котором идет речь, произошло в ночь на 11 мая в кафе на Вешняковской улице. В заведение ворвалась группа вооруженных молодых людей. Злоумышленники избили персонал и учинила разгром в помещении. Налетчиков задержали.

Восточный административный округ (ВАО) Проверки Москва Прокуратура Преступления
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Смерть с косой пришла за британской монархией

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Под дулом недоброй критики: почему многим зрителям не нравятся российские сериалы

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Стахий Колотвин
Стахий Колотвин

Заступница на небесах: какой была блаженная Матрона Московская

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Раны войны затягиваются очень долго

Максим Мигунов
Максим Мигунов

Как потеплеет — едем на Кавказ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Все мнения
О проекте