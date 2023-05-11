Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств налета на кафе на востоке Москвы

Фото: Пресс-служба Госдумы

Москва, Вешняковская улица Карта всех событий

Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств налета на кафе на Вешняковской улице, который совершила группа вооруженных молодых людей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 11 мая.

По ее словам, по факту произошедшего проводится проверка, ход и результаты которой контролируются ведомством. Также в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов в качестве оружия».

Преступление, о котором идет речь, произошло в ночь на 11 мая в кафе на Вешняковской улице. В заведение ворвалась группа вооруженных молодых людей. Злоумышленники избили персонал и учинила разгром в помещении. Налетчиков задержали.