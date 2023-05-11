Завершается возведение монолитных конструкций первого этажа здания детского сада на улице Дубнинской

Фото: Департамент строительства города Москвы

На улице Дубнинской, дом 9, в районе Бескудниковский появится детский сад на 350 мест.

— В настоящее время завершается возведение монолитных конструкций первого этажа здания, — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Детский сад возводится в районе Бескудниковский по адресу ул. Дубнинская, д. 9. В детском саду будут организованы 14 групповых ячеек. В здании будут расположены залы для музыкальных и физкультурных занятий, кружковая, медицинский кабинет с процедурной и пищеблок. На первом этаже будет расположен бассейн с ванной 3 на 6 метров. Во дворе обустроят несколько площадок для прогулок и спортивную зону с резиновым покрытием. Озеленители высадят кустарники, цветы и разобьют газоны.

Создание качественных социальных объектов — важная часть развития районов и одна из основных задач, которая стоит перед городскими властями и застройщиками. Об этом неоднократно говорил мэр Москвы Сергей Собянин. С 2011 года в столице построено свыше 900 социальных объектов. Их появление — часть сбалансированной программы по обеспечению районов школами, детскими садами, больницами и поликлиниками, объектами культуры, спорта.

Напомним, что в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 22 объекта образования на 9915 мест: 10 детский садов, 12 учебных корпусов и школ. Лидером по вводу станет Северный округ столицы (САО): здесь планируется ввести в эксплуатацию 10 образовательных объектов на более чем 4 тысячи мест: 5 детских садов, 4 учебных корпуса и школу на 1100 мест в районе Молжаниновский.