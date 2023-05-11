Россиянам рассказали о возможности заключить контракт с Минобороны РФ через госуслуги
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) еще в прошлом году был реализован сервис «Поступление на военную службу по контракту или добровольцем». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
Благодаря появлению подобного сервиса россияне могут подавать заявления с целью последующего заключения контракта с Министерством обороны России в электронном виде посредством ЕПГУ.
В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.
Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.
Глава Минобороны Сергей Шойгу подписал приказ, в котором упорядочена схема набора контрактников в российскую армию и добровольцев в частные военные компании. Почему Россия сейчас делает на них ставку? Разговор об этом состоялся в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы».