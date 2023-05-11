Певица Зара посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, улица Яблочкова, 5с1 Карта всех событий

Заслуженная артистка России Зара посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту, чтобы поддержать тех, кто отправляется на выполнение служебных задач.

— Я гастролирую очень много по нашей стране и вижу, как люди абсолютно разных профессий хотят быть полезны своей родине. И многие из них хотят связать свою судьбу с военным делом и готовы к службе по контракту, — отметила певица.

По словам артистки, она была очень удивлена, увидев большое количество абсолютно разных добровольцев, объединенных общей целью. Знаменитости удалось пообщаться с некоторыми из тех, кто решил отправиться служить по контракту.

Зара отметила, что эти «люди действительно преданы своему делу и хотят быть полезны стране». Кроме того, девушка оценила комфортные и удобные условия, созданные в пункте отбора. Для большего удобства в пункте, расположенном по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1, работают волонтеры, которые всегда готовы предоставить горожанам всю необходимую информацию.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.