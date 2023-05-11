Экономист Масленников объяснил, почему доллар теряет свои позиции

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За последние 20 лет доля мировых валютных резервов в долларах снизилась на 20 процентов, за прошлый год она упала еще на 8 процентов. Почему так происходит и будет ли снижаться роль американской валюты в дальнейшем, рассказал экономист Никита Масленников.

Эксперт отметил, что в двусторонней торговле некоторые страны отказываются от доллара и переходят на национальные валюты. Формально доллар, по мнению специалиста, заметно утрачивает свои позиции, однако он все еще сохраняется как функция меры стоимости в глобальной экономике.

Масленников добавил, что мировая валютная система постоянно развивается, возникают новые проекты запуска цифровых национальных валют. По словам Масленникова, современный облик мировой валютной системы вскоре уйдет в прошлое, передает Общественная служба новостей.

Ведущий и инвестор из США Клейтон Моррис в недавнем интервью заявил, что американский доллар снижает свои позиции, передает ФАН.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что в мае доллар может достигнуть отметки 85 рублей, однако сильного ослабления российской валюты не ожидается.