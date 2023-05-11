Глава ВОЗ объявил об отмене режима ЧС в мире из-за оспы обезьян

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о завершении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с оспой обезьян. С соответствующим заявлением он выступил в четверг, 11 мая.

Он отметил, что за последние три месяца число новых заболевших оспой обезьян снизилось на 90 процентов.

— Вчера комитет по чрезвычайной ситуации, связанной с mpox, рекомендовал мне, что зафиксированная во многих странах вспышка mpox больше не является чрезвычайной ситуацией, вызывающей международную обеспокоенность, — заявил Гебрейесус, чьи слова приводит ТАСС.

ВОЗ признала оспу обезьян ЧС в области здравоохранения международного значения в октябре 2022 года. Тогда же сообщалось о «переименовании» болезни в МРОХ.

Оспа обезьян начала распространяться за пределами африканского континента в мае 2022 года. «Вечерняя Москва» собрала все самое важное об этой инфекции — симптомы, лечение и способы передачи. По словам врача-иммунолога Владимира Болибока, риск пандемии напрямую связан с опасностью мутаций, которые произошли с вирусом оспы обезьян с момента последней вспышки в Нигерии в 2017–2019 годах.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, что заболеть одновременно COVID-19 и оспой обезьян почти невозможно, так как это вирусы с повышенной вирулентностью.