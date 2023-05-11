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Глава Минюста признал необходимость решить вопрос о запрете госидеологии в Конституции

Евгений Силаев
Политика
Глава Минюста признал необходимость решить вопрос о запрете госидеологии в Конституции
Фото: roscongress / Сергей Коньков

Необходимо решить вопрос с положением Конституции России о запрете государственной идеологии. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко.

Он отметил, что речь идет о второй части 13 статьи, в которой говорится об отсутствии в России государственной и обязательной идеологии. Чуйченко напомнил, что она пришла на смену 6 статьи Конституции СССР, закреплявшей главенствующую роль КПСС.

— Понятно, что, в принципе, ни одна страна мира таких положений в своих конституциях не имеет. Только Россия в свое время по совету наших так называемых партнеров взяла на себя эти «повышенные обязательства», — заявил Чуйченко, чьи слова приводит ТАСС.

В среду, 10 мая, министр юстиции анонсировал появление законопроекта, запрещающего смену пола в паспорте. Он отметил, что в данный момент инициатива находится на стадии обсуждения.

В конце апреля Чуйченко сообщил о начале разработки законопроекта о запрете смены пола в паспорте. Согласно существующим на данный момент правилам, для изменения пола в документах достаточно медицинской справки. При этом проведение соответствующей операции не обязательно.

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