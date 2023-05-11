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Музей Победы подписал соглашение о сотрудничестве с музеем Белоруссии

Евгений Жуков
Город
Музей Победы подписал соглашение о сотрудничестве с музеем Белоруссии
Фото: Пресс-служба Музея Победы

В Минске в четверг, 11 мая, в рамках Первого российско-белорусского музейного форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между столичным Музеем Победы и Гомельским областным музеем военной славы.

— Искренне горжусь тем, что Музей Победы занимает свое заслуженное место в культурно-историческом и духовном наследии, объединяющем наши страны. У наших народов много общего: корни, традиции, ценности и главное, память, — отметил директор Музея Победы Александр Школьник.

По его словам, взаимодействие с белорусскими коллегами сегодня идет по самым разным направлениям, среди которых межмузейные обмены, совместные выставочные проекты, научная деятельность, работа с молодежью.

В Музее Победы с 20 апреля по 10 мая 2023 года проходила акция «Мы помним». В указанный период в преддверии всенародного праздника 9 Мая в музей приходили школьники, студенты, ветераны, общественные деятели и возлагали цветы к монументу Солдату-Победителю. За это время участниками акции стали свыше четырех тысяч человек.

Более 110 тысяч человек посетили Музей Победы и его филиалы 9 мая. Среди гостей были ветераны Великой Отечественной войны.

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