Слуцкий: Комитет Госдумы единогласно поддержал денонсацию ДОВСЕ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Комитет Госдумы по международным делам единогласно поддержал денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом в четверг, 11 мая, сообщил депутат и глава комитета Леонид Слуцкий.

— Комитет единогласно поддержал, — рассказал Слуцкий.

Он добавил, что рассмотрение законопроекта о денонсации ДОВСЕ запланировано на 16 мая, передает РИА Новости.

10 мая президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о денонсации ДОВСЕ. Отмечалось, что договор был подписан в Париже 19 ноября 1990 года.

Ранее Путин подписал соответствующий указ. При этом в 1999 году на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Турции был согласован обновленный вариант документа.

Новая версия договора была ратифицирована ограниченным количеством государств, а именно Россией, Белоруссией, Казахстаном и Украиной. В 2007 году российское правительство приняло решение о приостановке участия в ДОВСЕ до того момента, пока страны — участницы Североатлантического альянса «не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ».