Тишковец назвал ложной информацию о предстоящем самом жарком за 150 лет лете в Москве

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Данные о том, что предстоящее лето в столице будет самым жарким, не соответствуют действительности. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Проанализировав ситуацию, можно утверждать, что это ложная, недостоверная, сфальсифицированная информация с целью намеренно ввести в заблуждение. То есть дезинформация. Указанные данные не соответствует ни одному долгосрочному прогнозу погоды, — заявил эксперт.

Он также уточнил, что прогнозируемая температура летом в центральной части России в среднем будет на 1,5–2 градуса выше климатической нормы. Дефицит осадков за три летних месяца может составить не более десяти процентов, а основная его часть придется на начало и конец сезона, передает lenta.ru.

Недавно ряд СМИ опубликовали информацию о том, что лето этого года может стать самым жарким в России за последние 150 лет. Аномально жаркая погода в районе 40 градусов якобы прогнозируется почти на всей территории страны. В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов назвал такой прогноз «шарлатанским».