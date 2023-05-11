Госдеп допустил введение санкций против Грузии за возобновление авиасообщения с Россией

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Соединенные Штаты допускают возможность введения санкций против грузинских компаний за возобновление авиасообщения с российской стороной. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил официальный представитель государственного департамента Ведант Патель.

— Если между Россией и Грузией возобновятся прямые рейсы, мы, конечно же, будем обеспокоены тем, что компании в Грузии могут подвергнуться риску санкций, если будут обслуживать воздушные суда, подлежащие мерам импортного и экспортного контроля, — рассказал Патель, чьи слова приводит РИА Новости.

Президент России Владимир Путин 10 мая снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Ограничение на авиасообщение между странами действовало с 2019 года.

Также глава государства отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии. Теперь они смогут въезжать и выезжать из страны без оформления виз на срок до 90 дней. Для пересечения границы Российской Федерации гражданам Грузии теперь достаточно иметь при себе документы, которые удостоверяют их личность.