Москвичей 12 мая ожидает по-летнему теплая погода

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве в пятницу, 12 мая, будет по-летнему тепло. Воздух прогреется до 21 градуса выше нуля. Такой прогноз появился на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура будет варьироваться от 19 до 21 градуса тепла. К ночи похолодает до +7, период заморозков в Москве подошел к концу.

Ветер будет северо-западным, сила его порывов составит до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

До конца недели в Москве ожидается повышение температуры воздуха, которая достигнет пика в субботу, 13 мая. Столбик термометра поднимется до плюс 23 градусов. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Суббота в столице станет самым теплым днем на этой неделе, а в воскресенье температура незначительно понизится и пойдут дожди. Такой прогноз в беседе с «Вечерней Москвой» дал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.