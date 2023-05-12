Бойцы ЧВК «Вагнер» спасли мать и младенца в Артемовске

Фото: Минобороны РФ

Во время боев за Артемовск у супружеской пары местных жителей родился второй сын, эвакуироваться им помогли бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом рассказал отец ребенка Евгений Глущенко.

— У меня жена забеременела, но мы не знали, а когда узнали — уже было поздно, начинались боевые действия. Выезжать мы не хотели в Украину, мы планировали дождаться своих, русских, — сказал мужчина РИА Новости.

Роды прошли 9 апреля, не обошлось без осложнений. Бойцы ЧВК вынесли из подвала мать и ребенка. После эвакуации их доставили в больницу Первомайска, поскольку женщине нужно было срочно поднимать уровень гемоглобина. Она не смогла дойти самостоятельно, и бойцы несли ее до госпиталя на руках, поделился Глущенко.

Артемовск (украинское название Бахмут) практически полностью освобожден. По словам одного из бойцов ЧВК «Вагнер», ВСУ отступили за улицу Чайковского, где они пытаются выстроить линию обороны.

Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, заявил американский правозащитник Аджаму Барака. Так ли это на самом деле и как обстоят дела с контрнаступлением у ВСУ, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.