Маршрут к 90-летию Андрея Вознесенского появился на портале «Узнай Москву»

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Москва, Лаврушинский переулок Карта всех событий

Маршрут к 90-летию поэта Андрея Вознесенского появился на портале «Узнай Москву». Об этом в пятницу, 12 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

— На стихи Андрея Вознесенского написано множество песен, ставших хитами, знакомых слушателям не только в нашей стране, но и за рубежом. Новый маршрут на портале «Узнай Москву» — это возможность немного углубиться в историю и пройтись по уголкам столицы, значимым для поэта, — говорится в сообщении.

Прогулка начнется в одном из самых атмосферных районов старой Москвы — в Замоскворечье, после горожане смогут побывать в квартире поэта Бориса Пастернака в доме писателей в Лаврушинском переулке, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно на портале «Узнай Москву» появились онлайн-экскурсии по отреставрированным объектам культурного наследия. Маршрут разработала Госинспекция по недвижимости.

Портал «Узнай Москву» составил рейтинг популярных столичных мест, в котором названы различные усадьбы, музеи и заповедники. В настоящее время в топе у посетителей портала находятся такие рекреационные площадки, как сад «Эрмитаж», усадьбы Воронцово и Кусково, музей-заповедник «Коломенское» и многие другие.