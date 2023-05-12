Бизнесмена Быкова приговорили по второму уголовному делу к 11 годам колонии

Фото: shutterstock

Центральный районный суд Красноярска вынес приговор по второму уголовному делу, возбужденному в отношении бизнесмена Анатолия Быкова. Его признали виновным в подстрекательстве к убийству и приговорили к 11 годам лишения свободы. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщили в прокуратуре региона.

В сентябре 2021 года Быкова приговорили к 13 годам лишения свободы по делу о двойном убийстве, произошедшем в 1994 году. Приговор был вынесен на основании вердикта присяжных заседателей. Киллеров, которые выступили исполнителями убийства, приговорили к пожизненному лишению свободы.

— С учетом вынесенного в сентябре 2021 года приговора суд частично присоединил наказание и окончательно назначил Быкову 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, — передает сообщение прокуратуры Красноярского края ТАСС.

Быков также проходил обвиняемым по уголовному делу о неуплате налоговых обложений в особо крупных размерах. В ноябре 2021 года Следственный комитет России прекратил его, отметив, что причиной этому стало возмещение со стороны бизнесмена ущерба в размере более 75 миллионов рублей, что полностью покрыло сумму неуплаченных налогов, штрафов и пеней.