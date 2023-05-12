Центробанк России спрогнозировал рост ВВП во втором квартале года на 4,2 процента

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Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) представил доклад о денежно-кредитной политике. Согласно документу, во втором квартале 2023 года спрогнозирован рост внутреннего валового продукта (ВВП) на 4,2 процента с учетом того, что в первые три месяца года он продемонстрировал спад на 2,3 процента.

По мнению ЦБ РФ, основной движущей силой экономики в 2023 году станет внутренний спрос.

— Более высокий уровень потребительской и инвестиционной активности в первом квартале, а также сохраняющаяся вблизи минимальных уровней безработица позволяют улучшить прогноз темпов прироста ВВП в 2023 году до 0,5–2,0 процента, — уточняется в докладе.

Согласно ожиданиям регулятора, в 2024 году экономика продолжит восстанавливаться и уже к концу следующего года достигнет уровня четвертого квартала 2021 года. К 2025 году прогнозируется стабилизация динамики ВВП в диапазоне 1,5–2,5 процента, говорится в докладе.

Подобный прогноз ЦБ РФ уже давала в апреле, исходя из базового сценария. В Центробанке исключили падение экономики страны в 2023 году. Предыдущий прогноз ЦБ допускал, что может произойти снижение ВВП на один процент или же его рост на такую же величину.