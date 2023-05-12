«Только одна грань»: что такое IQ-тесты и насколько точны их результаты

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IQ-тесты дают возможность определить уровень интеллекта и узнать грани своих способностей. О том, насколько правдивы эти тесты и какие разновидности существуют, «Вечерняя Москва» разбиралась со специалистами.

По словам врача-психотерапевта, психолога Евгения Фомина, аббревиатура IQ (intelligence quotient — прим. «ВМ») показывает информированность человека в различных областях, а также способность к логическому мышлению.

— Чтобы определить знания и умения логически мыслить при приеме на работу, имеет смысл использовать такие тесты. Но в последнее время их результаты не приоритетны, — пояснил Фомин.

Сейчас больше обращают внимание на другие виды интеллекта, уверен психиатр. Например, эмоциональный интеллект (EQ) сейчас считается более показательным.

— Работодатели обращаются к нему, потому что важно не просто знать какую-то информацию, а уметь ее получить, обработать и применить, — сказал Фомин. — Не менее важно уметь понимать эмоции — свои и собеседника.

По его мнению, успех в профессиях, которые связаны с коммуникацией, очень зависит именно от уровня EQ людей.

— В работе с другими людьми очень важен фактор именно эмоционального интеллекта. Если он не «прокачан», результативность будет не такая, как хотелось бы, — уверен врач.

Он обратил внимание, что сейчас работодатели не опираются на тестирование интеллекта, потому что они отражают только 25 процентов когнитивных способностей человека, а остальные 75 остаются неизвестными.

Виды тестирований

В беседе с «ВМ» врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков рассказал, что есть несколько тестов на определение уровня интеллекта.

— Они довольно правдивы, но нужно понимать, что это не единственно возможная истина. Такие тесты определяют только одну из граней интеллекта, — уверен он.

Специалист выделил следующие виды тестирований:

на определение логики;

способности к анализу;

определение творческих способностей.

— Они применяются в зависимости от цели, которую ставит перед собой человек, — объяснил Вилков. — Работодатели и психологи используют научные варианты тестирования, которые являются более показательными, но все равно оценка будет субъективна, потому что исследуется только одна грань личности. Люди, по мнению психиатра, самостоятельно проходят такие тесты из любопытства, для самоанализа или повышения самооценки.