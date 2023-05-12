Сергей Собянин: Московскую неделю интерьера и дизайна посетили 253 тысячи человек

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В городе прошла II Московская неделя интерьера и дизайна, которую посетили около 253 тысяч человек. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Порядка 253 тысяч москвичей и гостей столицы посетили II Московскую неделю интерьера и дизайна, которая прошла на ВДНХ. Свои решения предложили более 650 компаний из России и дружественных стран, — сказал он.

Гостям мероприятия представили мебель, декор, текстиль, свет, двери, окна и витражи, ковры, ароматы, озеленение и многое другое. В общей сложности на Московской неделе интерьера и дизайна подписали соглашения более чем на 13,8 миллиарда рублей, отметил Собянин в своем блоге.

В столице прошли маркеты Московской недели моды. Этот амбициозный проект, посвященный российской моде, собрал свыше 700 дизайнеров из 69 городов России, которые представили около 50 тысяч изделий. Они прошли с 28 по 30 апреля в семи торговых центрах, а также на Тверском бульваре.

Как отмечала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, больше всего заявок на участие поступило из Московского региона, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Челябинска. Дизайнеры, заявки которых одобрили, могли разместить свои изделия в отдельном каталоге.