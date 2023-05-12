СМИ: У Глеба Панфилова диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

У российского режиссера Глеба Панфилова диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Медики отмечают осложнения в виде тромбоцитоза и пневмонии. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Мужчину госпитализировали в одну из столичных клиник, передает СМИ.

Панфилов попал в больницу с инсультом. Сейчас прославленному режиссеру 88 лет. Под его руководством вышло множество фильмов, среди которых «Начало», «Иван Денисович», «Прошу слова», «В огне брода нет», «Васса» и многие другие. Его супругой была народная артистка России Инна Чурикова, которая стала для него музой в кино и на театральной сцене.

Кроме того, вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмила Поргина попала в больницу с травмой головы. По предварительным данным, артистка упала у себя на даче и неудачно приземлилась. Поргину отвезли в больницу после того, как она поскользнулась в бойлерной. В настоящий момент ее уже выписали, серьезных травм у актрисы не оказалось.