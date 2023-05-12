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Вертолеты Московского авиацентра направили к месту пожара в Дзержинском

Полина Пашкина
Происшествия
Вертолеты Московского авиацентра направили к месту пожара в Дзержинском
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Пожарные вертолеты Московского авиацентра направили для оказания помощи в тушении возгорания в подмосковном городе Дзержинский. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По последним данным, площадь возгорания составляет 2,5 тысячи квадратных метров. В тушении пожара задействованы шесть единиц техники и 18 человек.

— Два пожарных вертолета Московского авиацентра направлены для оказания помощи в тушении пожара в подмосковном Дзержинском, — передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Утром 12 мая в подмосковном Дзержинском заметили сильное задымление. Изначально площадь пожара на открытой площадке составила 30 квадратных метров. Загорелись покрышки. Пожар произошел на складских помещениях на улице Садовой, дом № 22.

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